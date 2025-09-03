«Самая крупная сделка в истории НХЛ»: «Миннесота» готовит новый контракт для Капризова

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесоты Уайлд» Крэйг Лейпольд сообщил, что команда готовится предложить российскому нападающему Кириллу Капризову новый контракт. Его слова приводит The Athletic.

«Это будет огромная сделка — вероятно, самая крупная в истории НХЛ. Нет лучшего человека, лучшего хоккеиста или лучшего человека, чем Кирилл. Думаю, у нас с ним получится интересный разговор. Я очень волнуюсь и с нетерпением жду этого разговора. Думаю, после этого всё будет очень быстро», — заявил Лейпольд.

Действующий контракт Капризова с «Миннесотой» истекает летом 2026 года. Инсайдер Фрэнк Серавалли в июле сообщил, что руководство клуба из Сент-Пола готовит 28-летнему россиянину предложение о восьмилетнем трудовом соглашении на общую сумму в $120 млн.

«Миннесота» выбрала Капризова на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021 году российский хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге. По итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков.

«Миннесота» в сезоне-2024/25 завершила выступление в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв серию «Вегас Голден Найтс». Хоккеист принял участие во всех шести матчах серии и записал на свой счет девять очков — пять заброшенных шайб и четыре результативные передачи. В заключительном матче серии Капризов не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее Александр Овечкин показал, как готовится к новому сезону.