«Должны ответить за это безобразие»: звездного новичка «Зенита» призвали продать

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров призвал продать бразильского новичка петербургского клуба Жерсона, если тот недоволен своим переходом в команду. Его слова приводит «Советский спорт».

«Люди, пригласившие Жерсона в «Зенит», должны отвечать за это безобразие. Когда люди покупают иностранных футболистов, они должны тщательно подумать. <...> Во время паузы на сборные нужно обязательно принимать решение по бразильцу. Если он хочет уйти – надо продать», — отметил он.

Футболист Федор Смолов в подкасте «SMOL FM» рассказал, что бразилец «начал жаловаться почти сразу после приезда».

Журналист Фарез Аль-Фази 31 августа заявил, что Жерсоном интересуется «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Летом в местных СМИ уже появлялась информация о желании «Аль-Насра» заполучить в свои ряды Жерсона, когда тот еще играл на родине за «Фламенго». 3 сентября стало известно, что «Зенит» отклонил первое предложение саудовского клуба.

Жерсон стал игроком «Зенита» 13 июля, заключив с петербургским клубом контракт до конца сезона-2029/30. В составе сине-бело-голубых 28-летний бразилец провел шесть матчей в Российской премьер-лиге (четыре – с первых минут), не отметившись результативными действиями.

