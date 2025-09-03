Федерация альпинизма России не подтвердила смерть Наговициной

Гибель российской альпинистки Натальи Наговициной еще не подтверждена. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

По его словам, для того, чтобы сделать конкретные выводы о состоянии Наговициной, необходимо опираться на факты.

«Я остаюсь при своем мнении — пока не обнаружено тело и не констатирована смерть человека, ни о чем говорить нельзя. Может быть, в палатке никого нет? Все может быть. Гадать можно сколько угодно и о чем угодно, но надо опираться на факты», — заявил Пятницин.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. Она сломала ногу 12 августа, из-за чего осталась в палатке на высоте 7 200 метров. На следующий день к ней поднялись альпинисты ее группы, попытались ей помочь, однако спуститься с Наговициной не вышло. После этого было предпринято еще несколько попыток помочь альпинистке, в том числе при помощи вертолетов, однако все они закончились неудачно. Основным фактором неудачной спасательной операции стала погода.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена. В следующие дни сообщалось, что могут быть предприняты новые попытки спасения, однако этого так и не произошло.

27 августа Госкомитет нацбезопасности Киргизии провел аэровидеосъемку места на пике Победы и заснял палатку альпинистки. Уже тогда Наговицина не подавала признаков жизни.

Ранее стали известны самые опасные горы на планете.