В деле о банкротстве «Химок» объявлен перерыв

В деле о банкротстве «Химок» объявлен шестидневный перерыв
Судебное заседание о признании банкротом НО «Футбольный клуб «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере 448 млн руб. приостановлено на шесть дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд продолжится 9 сентября. 20 июня в суд поступило заявление межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России № 13 по Московской области, однако оно не было рассмотрено из-за отсутствия доказательств наличия у должника имущества, которое могло бы быть конфиксковано для дальнейшей реализации.

24 мая стало известно, что «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая Российский футбольный союз (РФС) отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место.

Изначально СМИ сообщали, что подмосковный клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.

