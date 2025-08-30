Овечкин ответил на вопрос о возможном выведении из обращения своего игрового номера

Овечкин о выведении из обращения своего игрового номера: позвоните в «Вашингтон»

Хоккеист Александр Овечкин высказался о возможном выведении его игрового номера из обращения в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», посоветовав позвонить в команду, передает «Матч ТВ».

«А вы позвоните в «Вашингтон» и узнайте», — сказал Овечкин.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина последним в НХЛ.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее московское «Динамо» провело церемонию чествования Овечкина.