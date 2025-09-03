В УЕФА раскритиковали отстранение российских команд

Президент Союза европейских ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин заявил, что выступает против отстранения российских команд и сборной от участия в турнирах под эгидой организации. Его слова приводит Politico.

По мнению чиновника, недопуск российских клубов никак не повлиел на интенсивность боевых действий, из-за которых они и были отстранены.

» Российские спортсмены отстранены, по моим подсчетам, три с половиной года. Прекратились ли действия на Украине? Нет», — заявил Чеферин.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024.

