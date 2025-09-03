«Нужно подтверждать очень много очков»: названа главная проблема российского теннисиста

Знаменитая отечественная теннисистка Надежда Петрова, призер Олимпиады-2012 в Лондоне и бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах, в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о форме и перспективах Карена Хачанова в текущем сезоне.

«У Карена действительно была хорошая сетка. Я думала, что он далеко пройдет, дальше всех россиян. К сожалению, бывают такие неприятные матчи. У него хороший сезон, он вернулся в десятку, так что нужно забыть это поражение и хорошо подготовиться к окончанию сезона. В прошлом году он очень хорошо провел этот период. Теперь ему придется подтверждать очень много очков, чтобы остаться на том месте, где он сейчас находится», — подчеркнула Петрова.

Карен Хачанов по ходу текущего сезона вернулся в топ-10 мирового рейтинга АТР, но на Открытом чемпионате США уступил в пяти партиях во втором раунде поляку Камилу Майхшаку, сильно уступающему ему в рейтинге.



