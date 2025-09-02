«Не знаю ситуацию»: Карпин о том, стоит ли Сафонову уходить из «ПСЖ»

Тренер Карпин о ситуации Сафонова в «ПСЖ»: сам игрок должен принимать решения

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин не стал ничего советовать российскому вратарю французского «ПСЖ» Матвею Сафонову по поводу ухода из команды из-за малого количества игрового времени. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Не знаю ситуацию в «ПСЖ», но сам игрок должен принимать решение», — заявил Карпин.

Последний раз голкипер выходил на поле в финале Кубка Франции против «Реймса» (3:0) 24 мая.

26 августа появилась информация, что 26-летний голкипер формально перешел в один из неназванных европейских клубов. Официально о продаже Сафонова «ПСЖ» объявит позднее. Отмечается, что сделка «удовлетворила все принимавшие в ней стороны».

Всего на счету Сафонова в «ПСЖ» 14 матчей во всех турнирах.

В сезоне-2024/25 «ПСЖ» выиграл четыре трофея — чемпионат Франции, Кубок Франции, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов УЕФА. В новом сезоне команда под руководством Луиса Энрике одержала победу в Суперкубке УЕФА над лондонским «Тоттенхэмом».

