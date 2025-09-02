«Считаю, это неправильно»: Федерация альпинизма России о словах Бони про Наговицину

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин подтвердил, что поиски российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы прекращены. Его слова приводит РИА Новости.

«Да, мы получили это видео. Мне кажется, невозможно опознать тело. Хотя Боня выступила уже, попрощалась. Считаю, что это неправильно. Но поиски прекращены», — сказал Пятницин.

На склоне россиянка провела ровно 21 день. 2 сентября телеведущая Виктория Боня опубликовала кадры облета дроном палатки Наговициной и сообщила о ее смерти. В тот же день стало известно, что Федерация альпинистов Кыргызстана прекратила операцию по спасению альпинистки.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. Она сломала ногу 12 августа, из-за чего осталась в палатке на высоте 7 200 метров. На следующий день к ней поднялись альпинисты ее группы, попытались ей помочь, однако спуститься с Наговициной не вышло. После этого было предпринято еще несколько попыток помочь альпинистке, в том числе при помощи вертолетов, однако все они закончились неудачно. Основным фактором неудачной спасательной операции стала погода.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена. В следующие дни сообщалось, что могут быть предприняты новые попытки спасения, однако этого так и не произошло.

Ранее люди возмутились, что Боня «похоронила» Наговицину.