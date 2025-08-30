На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Уже повзрослела, есть личная жизнь»: в Госдуме усомнились в возвращении Валиевой

Депутат Журова: не знаю, захочет ли сама Валиева возвращаться в спорт
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова усомнилась, что российская фигуристка Камила Валиева вернется на соревновательный лед после дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Не знаю, захочет ли сама Камила возвращаться в спорт. Уже повзрослела, есть интересы помимо чисто профессионального фигурного катания: шоу, обучение, свои проекты, личная жизнь», — сказала Журова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

Ранее российский тренер назвал человека, уничтожившего Валиеву.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
