Федерация альпинизма России сделала заявление о пропавшем на хребте в Сочи гиде

Вице‑президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницын заявил, что 58-летнего альпиниста и гида Сергея Мельникова, пропавшего на хребте Аибга в Сочи, ищут вторые сутки. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сейчас созвонился с дежурным поискового отряда, который ведет поиски Мельникова. Пока поиски не увенчались успехом. Продолжают поиски уже вторые сутки», — сказал Пятницын.

По информации СМИ, Мельников повел двух туристов — женщину и ее отца — по Черничной тропе, маршруту в Красной Поляне, проходящему по склонам хребта Аибга. Группа вышла 29 августа, и подъем должен был занять один день, поэтому ни туристы, ни гид ничего не взяли для того, чтобы ночевать. Однако в запланированное время вечером того же дня группа не вернулась.

На следующий день спустились туристы. Согласно их рассказу, они заблудились и были вынуждены провести ночь в горах без спальников. Мельников, как они отметили, был сильно уставшим, поэтому отстал от них и потерялся на горе. Сам Мельников позже вышел на связь с другими альпинистами и заявил, что вынуждено ночует на хребте, после этого установить с ним связь не представлялось возможным.

