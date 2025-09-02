Альпинистка Наговицина мертва, это зафиксировал дрон на видео

Российская альпинистка Наталья Наговицина мертва. Это зафиксировал дрон, который был поднят к ее палатке на пике Победы 2 сентября. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

На склоне россиянка провела ровно 21 день.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. Она сломала ногу 12 августа, из-за чего осталась в палатке на высоте 7 200 метров. На следующий день к ней поднялись альпинисты ее группы, попытались ей помочь, однако спуститься с Наговициной не вышло. После этого было предпринято еще несколько попыток помочь альпинистке, в том числе при помощи вертолетов, однако все они закончились неудачно. Основным фактором неудачной спасательной операции стала погода.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена. В следующие дни сообщалось, что могут быть предприняты новые попытки спасения, однако этого так и не произошло.

27 августа Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана провел аэровидеосъемку места на пике Победы и заснял палатку альпинистки. Уже тогда Наговицина не подавала признаков жизни.

Ранее стало известно о расписке, которую Наговицина подписала перед отправкой на пик Победы.