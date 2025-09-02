На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спартак» готовится к переменам: в клубе рассказали о переходе на новый лимит на легионеров

Гендиректор «Спартака» Малышев: готовимся, что лимит на легионеров ужесточат
Владимир Астапкович/РИА Новости

Московский «Спартак» готовится к изменению формата лимита на легионеров. О том, как это будет происходить, рассказал «Спорт-Экспрессу» генеральный директор клуба Олег Малышев.

«На данный момент, как мы понимаем, конкретных решений по тому, как будет выглядеть лимит в следующем сезоне, не принято. Мы исходим из того, что он будет ужесточаться и так же, как и другие клубы, к этому готовимся. Будем ориентироваться на конкретные решения. Тот проект, который все видели, мы его понимаем и к нему готовимся», — заявил Малышев.

Он подчеркнул: клуб приветствует идею о воспитании российских футболистов, на которой основана инициатива Минспорта об изменении лимита. По словам функционера, забота о росте большого количества талантливых молодых игроков является правильным направлением.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что, согласно новому формату лимита, в заявке клуба может быть не более 10 иностранцев, при этом лишь пять из них могут одновременно находиться на поле. Ожидается, что со следующего сезона начнется постепенный переход к этой схеме.

Ранее стало известно, что «Спартак» избавляется от двоих легионеров.

