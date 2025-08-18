На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Олимпийская чемпионка из России вернется на международные старты спустя четыре года

Гимнастка Мельникова выступит на международном турнире в Париже
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскрыла, что Ангелина Мельникова впервые за четыре года примет участие в международном турнире. Ее слова приводит ТАСС.

«Было принято решение, что в Париже будет выступать Мельникова, она настоящий боец и способна завоевать медали даже в том случае, если выступит со своими старыми программами», — заявила Родионенко.

Мельникова выступит на турнире FIG World Challenge Cup, который пройдет с 13 по 14 сентября.

На Олимпиаде в Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

Российские спортсмены, представляющую художественную и спортивную гимнастику, не выступали на международных соревнованиях с 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине.

Ранее Мельникова раскрыла, почему хочет стать депутатом.

