На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Чуть не опоздал на самолет и едва не потерял багаж: Сафонов прибыл в сборную

Вратарь Сафонов рассказал, как едва не опоздал на самолет
true
true
true
close
Telegram-канал «Сборная России по футболу»

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов по пути в расположение сборной России чуть не опоздал на самолет и едва не лишился багажа. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Он сообщил, что прилетел из Парижа в Москву транзитом через Стамбул. Однако на пересадку оказалось крайне мало времени.

«Наш первый рейс задержали на полтора часа, и на пересадку оставалось всего 30 минут. Представьте наше облегчение и радость, когда мы всё же успели на второй рейс!» — написал вратарь.

Но радость была недолгой. По его словам, уже в Москве он получил сообщение, что багаж не успели перегрузить на самолет из Стамбула.

«В итоге мы оказались в аэропорту в час ночи, а чемоданы получили ближе к семи утра. И только к девяти я наконец-то добрался до тренировочной базы сборной в Новогорске», — поведал Сафонов.

Сборная России осенью проведет несколько товарищеских матчей. Серию игр она начнет 4 сентября домашней встречей с Иорданией. А 7 сентября на выезде подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Катара. Также запланированы матчи с Ираном (10 октября), Боливией (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

Ранее в Госдуме обрушились с критикой на одноклубника Сафонова украинца Забарного.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами