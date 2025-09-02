Чуть не опоздал на самолет и едва не потерял багаж: Сафонов прибыл в сборную

Вратарь Сафонов рассказал, как едва не опоздал на самолет

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов по пути в расположение сборной России чуть не опоздал на самолет и едва не лишился багажа. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Он сообщил, что прилетел из Парижа в Москву транзитом через Стамбул. Однако на пересадку оказалось крайне мало времени.

«Наш первый рейс задержали на полтора часа, и на пересадку оставалось всего 30 минут. Представьте наше облегчение и радость, когда мы всё же успели на второй рейс!» — написал вратарь.

Но радость была недолгой. По его словам, уже в Москве он получил сообщение, что багаж не успели перегрузить на самолет из Стамбула.

«В итоге мы оказались в аэропорту в час ночи, а чемоданы получили ближе к семи утра. И только к девяти я наконец-то добрался до тренировочной базы сборной в Новогорске», — поведал Сафонов.

Сборная России осенью проведет несколько товарищеских матчей. Серию игр она начнет 4 сентября домашней встречей с Иорданией. А 7 сентября на выезде подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Катара. Также запланированы матчи с Ираном (10 октября), Боливией (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

