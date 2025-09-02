«Игрок уровня Промеса»: новичок «Спартака» восхитил российских футболистов

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что его поразил высокий уровень техники португальского полузащитника Жедсона Фернандеша, который перешел в стан красно-белых 31 июля из турецкого «Бешикташа», а до этого выступал за «Ризеспор», «Галатасарай», «Бенфику» и «Тоттенхэм». Слова Литвинова приводит Legalbet.

«К нам в чемпионат приехал топ-игрок. Жедсон — футболист очень высокого класса. Я это понял еще на первой тренировке. Бывают футболисты, у которых есть сильные качества, но они ими не пользуются, пытаются придумать велосипед, а он — нет. Есть ощущение, что приехал игрок уровня Квинси Промеса», — сказал Литвинов.

Трансфер Жедсона стал самым дорогим в истории «Спартака»: он обошелся в €20,78 млн. Португальский футболист подписал контракт до 2029 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Жедсон принял участие в пяти матчах и записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

Квинси Промес, с которым Литвинов сравнил новичка «Спартака», выступал за красно-белых с 2014 по 2018-й, а затем с 2021 по 2024-й годы. Нидерландец провел за клуб 235 матчей и забил 114 мячей.

