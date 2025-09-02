Раскрыта формула подготовки олимпийских чемпионов

Мастер спорта по выездке, основатель Большого Международного Конного Клуба «Pradar» Вита Козлова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», как работает формула подготовки олимпийских чемпионов, созданная в конном спорте.

По словам эксперта, за два полных олимпийских цикла можно гарантированно создать все необходимые условия для победы спортсмена на Олимпийских играх.

«Первый олимпийский цикл включает пять ключевых этапов, — рассказала мастер спорта. — Сначала нужно выбрать правильного тренера сборной. Затем — заключить контракты с владельцами лошадей: требуется два состава, восемь лошадей. Параллельно необходимо включить в календарь соревнований хотя бы один турнир наивысшей категории — уровня пять звезд — на территории России, который предусматривает предоставление самолета для перевозки лошадей для участников из других стран. Еще один важный пункт — это наличие среди российских специалистов судей высшей, пятой категории, которые должны входить в международный судейский корпус. И, наконец, на финальном этапе — квалифицироваться на Играх в командный зачет».

В ходе второго олимпийского цикла спортсмены уже должны регулярно завоевывать индивидуальные медали на престижных международных соревнованиях, а за два года до Олимпийских игр нужно произвести отбор всадников в основной состав (четыре пары, а также еще две — в резерв).

Вита Козлова отметила, что в России данную формулу успешно применили еще в XX веке. Подготовка началась в 1952 году — после того, как на Олимпиаде в Хельсинки всадники из СССР заняли места в конце турнирной таблицы. Спустя восемь лет, в 1960-м, Сергей Филатов выиграл личную золотую медаль Игр.

Эту же формулу подготовки своих спортсменов недавно успешно применили Испания, Франция и Великобритания, а значительно раньше — Германия и Нидерланды, что обеспечило этим странам победы и призовые места в престижных спортивных турнирах.

«В России снова попытались реализовать эту модель в 2000-х годах, — отметила Вита Козлова. — Тогда старшим тренером сборной являлась легендарная чемпионка Игр 1972 года Елена Петушкова, провели престижный «Кубок Президента», на котором присутствовал глава государства, и получили право на проведение чемпионата Европы — 2005 в Москве, который должен был стать трамплином для олимпийского прорыва. Однако за две недели до старта турнир был отменен по техническим причинам (невыполнение Федерацией конного спорта России условий Международной федерации), после чего задача завоевать на Играх медали не ставилась».

Мастер спорта отметила, что конный спорт продолжает привлекать интерес в России и имеются все предпосылки для того, чтобы отечественные спортсмены смогли вернуться на подиум крупных международных соревнований.

«Несмотря на то, что пока российский конный спорт по ряду исторических, политических и экономических причин остается на периферии мирового подиума, интерес к нему внутри России не ослабевает. Об этом свидетельствует рост количества конноспортивных комплексов, где занимаются в том числе юные спортсмены.

Сейчас «успехом» считается сам факт участия наших всадников в Олимпийских играх, однако я не исключаю, что при должном внимании к нашему виду спорта, решении ряда системных проблем в конноспортивной отрасли российские спортсмены в будущем смогут побороться за призовые места на мировой арене», — сказала Козлова.

