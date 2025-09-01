Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» лишился работы

Руководство леверкузенского «Байер-04» приняло решение об увольнении нидерландского специалиста Эрика тен Хага с поста главного тренера клуба. Об этом сообщает пресс-служба клуба на своем официальном сайте.

Голландец пришел в «Байер» перед стартом сезона-2025/26, успел провести во главе «аспириновых» два матча в чемпионате Германии, заработав в них одно очко. Предыдущим местом работы тен Хага был «Манчестер Юнайтед», который он возглавил в апреле 2022 года.

26 февраля 2023-го специалист завоевал первый тренерский трофей в Англии. «МЮ» в финале Кубка Английской лиги переиграл «Ньюкасл» со счетом 2:0. Голами отметились Каземиро и Ботман (автогол). В мае 2024 года тен Хаг выиграл Кубок Англии, переиграв в финале «Манчестер Сити». Нидерландец был уволен с поста главного тренера команды 28 октября 2024 года.

До «МЮ» тен Хаг работал в амстердамском «Аяксе», «Утрехте», дубле «Баварии», и «Гоу Эхед Иглз».

