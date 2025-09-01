На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» лишился работы

«Байер» решил уволить Эрика тен Хага после двух туров Бундеслиги
Global Look Press

Руководство леверкузенского «Байер-04» приняло решение об увольнении нидерландского специалиста Эрика тен Хага с поста главного тренера клуба. Об этом сообщает пресс-служба клуба на своем официальном сайте.

Голландец пришел в «Байер» перед стартом сезона-2025/26, успел провести во главе «аспириновых» два матча в чемпионате Германии, заработав в них одно очко. Предыдущим местом работы тен Хага был «Манчестер Юнайтед», который он возглавил в апреле 2022 года.

26 февраля 2023-го специалист завоевал первый тренерский трофей в Англии. «МЮ» в финале Кубка Английской лиги переиграл «Ньюкасл» со счетом 2:0. Голами отметились Каземиро и Ботман (автогол). В мае 2024 года тен Хаг выиграл Кубок Англии, переиграв в финале «Манчестер Сити». Нидерландец был уволен с поста главного тренера команды 28 октября 2024 года.

До «МЮ» тен Хаг работал в амстердамском «Аяксе», «Утрехте», дубле «Баварии», и «Гоу Эхед Иглз».

Ранее стример Илья Мэддисон анонсировал увольнение Валерия Карпина из «Динамо».

Футбол. Чемпионат Германии
