Возможная возлюбленная Рублева разрыдалась во время матча из-за бывшего парня

Партнершу теннисиста Рублева Мухову довел до слез экс-бойфренд
true
true
true
close
Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чешская теннисистка Каролина Мухова в матче второго круга против румынки Сораны Кырсти взяла неожиданную паузу. Она ушла на скамейку и закрыла лицо полотенцем, чтобы никто не видел ее слез.

Позже спортсменка призналась, что увидела на трибунах своего бывшего парня, и это выбило ее из колеи. Она заявила, что смогла справиться с эмоциями, поскольку ей было сложно сосредоточиться.

«Это не было связано с теннисом, поэтому я не очень люблю об этом говорить. Но напротив моей скамейки сел мой бывший парень. Он иногда появляется на мероприятиях, где его не должно быть», — приводит слова Муховой Tennis Infinity.

Она пояснила, что испугалась появления мужчины, который, к тому же, отказывался уходить, когда она жестом попросила его об этом. Но в конечном итоге он покинул трибуну, а Мухова выиграла матч со счетом 7:6 (7:0), 6:7 (3:7), 6:4.

Каролина также выступила на US Open в миксте, где ее партнером был россиянин Андрей Рублев. Среди болельщиков уже поползли слухи о том, что их связывают не только профессиональные отношения. Даже после вылета дуэта в четвертьфинале их замечали вместе.

Ранее на US Open не осталось россиян в одиночных разрядах.

