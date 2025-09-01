Россиянки вышли в четвертьфинал US Open

Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали четвертьфиналистками Открытого чемпионата США в женском парном разряде. В матче четвертого круга они выбили из борьбы представительницу Японии Суко Аояму и китаянку Ван Яфань.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Для победы российским теннисисткам хватило двух сетов, они выиграли со счетом 7:5, 6:2. В следующем раунде их соперницей может стать соотечественница Вероника Кудерметова, выступающая в дуэте с Элисе Мертенс из Бельгии. Болельщики увидят это противостояние, если Вероника и ее напарница победят украинку Марту Костюк и представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе.

Помимо Андреевой, Шнайдер и Кудерметовой, продолжает борьбу в парном разряде Екатерина Александрова, чьей партнершей является китаянка Чжан Шуай. Этому дуэту предстоит встретиться с канадкой Лейлой Фернандес и знаменитой американкой Винус Уильямс.

В одиночном разряде у мужчин и женщин россиян не осталось. Александрова потерпела поражение от польки Иги Швентек со счетом 3:6, 1:6. А Андрей Рублев в трех сетах уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму — 5:7, 3:6, 4:6.

