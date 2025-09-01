На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянки вышли в четвертьфинал US Open

Андреева и Шнайдер пробились в четвертьфинал US Open
true
true
true
close
Violeta Santos Moura/Reuters

Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали четвертьфиналистками Открытого чемпионата США в женском парном разряде. В матче четвертого круга они выбили из борьбы представительницу Японии Суко Аояму и китаянку Ван Яфань.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Для победы российским теннисисткам хватило двух сетов, они выиграли со счетом 7:5, 6:2. В следующем раунде их соперницей может стать соотечественница Вероника Кудерметова, выступающая в дуэте с Элисе Мертенс из Бельгии. Болельщики увидят это противостояние, если Вероника и ее напарница победят украинку Марту Костюк и представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе.

Помимо Андреевой, Шнайдер и Кудерметовой, продолжает борьбу в парном разряде Екатерина Александрова, чьей партнершей является китаянка Чжан Шуай. Этому дуэту предстоит встретиться с канадкой Лейлой Фернандес и знаменитой американкой Винус Уильямс.

В одиночном разряде у мужчин и женщин россиян не осталось. Александрова потерпела поражение от польки Иги Швентек со счетом 3:6, 1:6. А Андрей Рублев в трех сетах уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму — 5:7, 3:6, 4:6.

Ранее Медведев впервые прокомментировал прекращение сотрудничества с французским тренером.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами