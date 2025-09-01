«Здорово, что не стали связываться с русскими»: в «Утрехте» рады срыву сделки со «Спартаком»

Тренер «Утрехта» Янс: здорово, что не стали связываться с русскими

Срыв трансфера защитника нидерландского «Утрехта» Суфьяна Эль-Каруани следует принимать как должное, убежден главный тренер команды Рон Янс, чьи слова приводят местные СМИ.

«Я горжусь семьей Эль-Каруани и «Утрехтом». Они приняли решение, которое обычно не принимают ни в жизни, ни в футболе. Это здорово, что они не стали связываться с русскими», — заявил Янс.

Футболист договорился с красно-белыми об условиях контракта и был готов перебираться в Москву. Однако в последний момент сделка была заблокирована. В «Спартаке» обвинили в этом голландский клуб.

«Мы действительно интересовались Эль-Каруани, но не смогли по итогу договориться с «Утрехтом». На мой взгляд, ответственность за провал переговоров на нидерландской стороне», — сказал «Чемпионату» гендиректор москвичей Олег Малышев.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 11 очков. В следующем туре красно-белые сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 16:45 по столичному времени.

Ранее тренер «Спартака» заявил, что не собирается уходить из клуба.