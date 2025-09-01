На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Прошу, молимся»: Боня запустит дрон к месту, где находится Наговицина

Телеведущая Боня сообщила о запуске дрона к альпинистке Наговициной
natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

К месту, где находится сломавшая ногу альпинистка Наталья Наговицина, будет направлен дрон. Об этом сообщила телеведущая Виктория Боня.

«Завтра наш дронщик вылетает на 4500, чтобы запустить дрон и проверить Наталью Наговицину. Прошу, молимся! Нужны ваши молитвы на то, чтобы все сложилось с погодой, и Наталья была жива», — сказала Виктория в соцсетях.

Россиянка Наталья Наговицина с 12 августа выживала на высоте 7,2 тыс. м возле пика Победы в горах Тянь-Шаня со сломанной ногой. Она травмировалась во время спуска. Напарник оказал ей первую помощь и отправился за подмогой в лагерь.

Позднее двое иностранных спортсменов, немец Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигилья, пытались помочь пострадавшей: они доставили ей спальный мешок, газовый баллон, горелку и еду, но были вынуждены оставить ее из-за усталости и непогоды. На обратном пути Синигилья получил обморожение, у него развился отек мозга, и позже с гор спускали тело итальянского альпиниста.

В МЧС Киргизии пришли к выводу, что женщина не выжила, и прекратили операцию по ее спасению. Боня пыталась своими силами организовать полет вертолета к местонахождению Наговициной, однако, по ее словам, ей мешали это сделать.

Ранее были названы варианты спасения Наговициной.

