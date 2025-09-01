В Норвегии нашли крайних: почему российские биатлонисты не едут на Олимпиаду

Норвежский журналист Ян Петтер Салдтвет назвал причину, по которой российские биатлонисты не получили допуск к отборочному турниру на Олимпиаду-2026. Его слова приводит портал «ВсеПроСпорт».

«[Международному союзу биатлонистов], очевидно, надоело ждать каких-либо признаков окончания ситуации на Украине, и они приняли окончательное решение о распределении всех национальных квот на Олимпиаду.

Теперь у российских биатлонистов нет шансов на участие в Играх в Милане в Кортине, что печально как для соревнований, так и для российских спортсменов, которые надеются принять участие. Однако единственный, кто несет ответственность за их отстранение, — это сам Кремль», — сказал Салтведт.

По его мнению, решение IBU в отношении российских и белорусских атлетов является строгим, но окончательным. И отстранение касается не только Олимпиады, но и всех соревнований, которые запланированы на предстоящую зиму. Журналист заметил, что организация была последовательная в своем решении, хотя многие надеялись, что у россиян и белорусов будет шанс подать заявки на участие в нейтральном статусе.

Ранее IBU исключил появление россиян на ОИ-2026.