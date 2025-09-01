На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Игрок «Зенита» отказался от спортивного гражданства России

Защитник «Зенита» Сантос вернул бразильское спортивное гражданство
true
true
true
close
Телеграм-канал «Ирина Волк»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, в 2024 году получивший паспорт РФ, вернул спортивное гражданство Бразилии. Об этом сообщает «Первый спорт».

Футболист, став гражданином России, лишился статуса легионера в Российской премьер-лиге (РПЛ). Однако теперь он вновь считается иностранным игроком. На такой шаг он пошел, получив вызов в сборную Бразилии.

«Вызов в сборную — мечта для любого футболиста, тем более в сборную Бразилии. С пониманием относимся к решению Дугласа, он абсолютно заслужил работой и отношением к делу принять решение, которое ему больше всего подходит», — заявил «Матч ТВ» главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Говоря о лимите, специалист констатировал, что будет решать этот вопрос, исходя из дальнейших реалий. Со следующего сезона, напомним, начнется переход на новый формат, согласно которому в заявке клуба может быть 10 легионеров, из которых пятеро могут одновременно находиться на поле.

Дуглас Сантос перешел в российскую команду в 2019 году из «Гамбурга». Он провел за «Зенит» 223 матча во всех турнирах и забил восемь мячей. В составе петербуржцев стал пятикратным чемпионом России.

Ранее 25-миллионный новичок «Зенита» стал трансферной целью клуба Роналду.

