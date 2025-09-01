На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бойцу ММА дали тюремный срок

Боец ММА Алиев приговорен к 4 годам колонии
true
true
true
close
Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Боец смешанного стиля Джабраил Алиев приговорен к 4 годам и 1 месяцу колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства спортсмен получил такое наказание за хулиганство и угрозу жизни девушки. Он осужден по п. «а» ч. 1 ст. 213 и ст. 119 УК РФ. В пользу потерпевшей в качестве компенсации морального ущерба взыскана сумма в размере 500 тысяч рублей.

Инцидент произошел 27 июля 2024 года. Согласно материалам дела, в здании на Берсеневской набережной Алиев на лестнице между четвертым и пятым этажами без видимой причины толкнул девушку, а затем нанес ей несколько ударов по голове и рукам. После в служебном помещении этого же здания он угрожал расправиться с ней, потерпевшая серьезно восприняла эти слова и обратилась в правоохранительные органы.

Приговор на данный момент не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Джабраил Алиев является профессиональным спортсменом. В 2024 году он провел один бой в смешанных единоборствах и потерпел поражение. Также он участвовал в турнирах организации Hardcore Fighting, которая специализировалась на кулачных боях.

Ранее в Москве осудили семь спортсменов за договорные матчи.

