На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве осудили семь спортсменов за договорные матчи

ТАСС: суд в Москве приговорил семь гандболистов к штрафам за договорные матчи
true
true
true
close
Depositphotos

Суд в Москве приговорил семерых бывших гандболистов к штрафам за договорные матчи на чемпионате Европы в 2021 году. Об этом пишет ТАСС.

Виновными в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса были признаны спортсмены Георгий Кириленко, Даниил Дмитриев, Александр Морозов (признан в РФ иностранным агентом), Никита Гоголев, Максим Ермолин, Дмитрий Кандыбин и Дмитрий Фролов. Они были приговорены к уплате штрафов в размере от 300 до 350 тыс. рублей. Самый крупный штраф получил Александр Морозов — он будет обязан уплатить 350 тыс. рублей. Остальные члены команды будут вынуждены выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

До этого игроки «Пари НН» были заподозрены в организации договорной игры с ЦСКА из-за 8 голов.

По информации источника, организаторы договорной встречи из числа молодежной команды нижегородцев подгоняли итоговый результат матча под определенную ставку.

Ранее международная федерация гандбола попросила МОК допустить россиян к соревнованиям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами