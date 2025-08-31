В Москве осудили семь спортсменов за договорные матчи

ТАСС: суд в Москве приговорил семь гандболистов к штрафам за договорные матчи

Суд в Москве приговорил семерых бывших гандболистов к штрафам за договорные матчи на чемпионате Европы в 2021 году. Об этом пишет ТАСС.

Виновными в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса были признаны спортсмены Георгий Кириленко, Даниил Дмитриев, Александр Морозов (признан в РФ иностранным агентом), Никита Гоголев, Максим Ермолин, Дмитрий Кандыбин и Дмитрий Фролов. Они были приговорены к уплате штрафов в размере от 300 до 350 тыс. рублей. Самый крупный штраф получил Александр Морозов — он будет обязан уплатить 350 тыс. рублей. Остальные члены команды будут вынуждены выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

До этого игроки «Пари НН» были заподозрены в организации договорной игры с ЦСКА из-за 8 голов.

По информации источника, организаторы договорной встречи из числа молодежной команды нижегородцев подгоняли итоговый результат матча под определенную ставку.

Ранее международная федерация гандбола попросила МОК допустить россиян к соревнованиям.