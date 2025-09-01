Названо имя нового главного тренера аутсайдера РПЛ

Главным тренером «Сочи» после отставки испанца Роберта Морено назначен бывший наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин. Об этом заявил президент черноморского клуба Борис Ротенберг.

Он подчеркнул, что Морено не справился с задачей, хотя и старался. При этом испанский специалист выстраивал работу по схеме, не свойственной российскому футболу.

«В России спортивная традиция другая. Тренерская работа — это именно работа с каждым спортсменом, с каждым членом команды. Есть тренер, а вся команда — это его дети. Он с каждым своим «ребенком», своим подопечным спортсменом должен непременно разговаривать, должен вытаскивать из него все самые лучшие качества», — сказал Ротенберг «Спорт-Экспрессу».

По его мнению, именно Осинькин способен это сделать. Президент клуба убежден, что тренер будет общаться с каждым игроком и помогать футболистам находиться во время матча в нужном месте в нужном момент.

«А команда будет тогда, когда каждый игрок станет бороться не только за свою семью и за свой спортивный результат, но и за тренера. Этого не было в команде при Морено. И я считаю, что Осинькин это изменит. Верю, что мы увидим изменения на поле, на табло и в турнирной таблице», — заключил Ротенберг.

«Сочи» в семи матчах набрал одно очко и замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги.

