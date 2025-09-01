В «Краснодаре» назвали ЦСКА претендентом на чемпионство

Тренер «Краснодара» Мусаев заявил, что ЦСКА будет биться за победу в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после ничьей в матче против московского ЦСКА в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что столичный клуб будет до конца турнира бороться за самые высокие позиции в турнирной таблице. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».



«ЦСКА — хорошая команда, дает вперед большое количество людей, идет в прессинг очень опасно в переходных фазах. Думаю, они по праву находятся на втором месте в таблице, они будут бороться за самые высокие места, это сто процентов», — заявил Мусаев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 августа, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли счет на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Краснодар» после этого поединка продолжает возглавлять турнирную таблицу национального первенства, набрав 16 очков. ЦСКА расположился на позицию ниже, имея в активе на один балл меньше.

Ранее легенда ЦСКА усомнился в необходимости удалять форварда «Краснодара».