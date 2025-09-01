В Турции не могут найти пропавшего пловца Свечникова

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции девятые сутки не могут найти пропавшего в Босфоре пловца Свечникова
beswim__/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Турецкие правоохранительные органы девятые сутки продолжают поиски пропавшего в проливе Босфор российского пловца Николая Свечникова, сообщает РИА Новости.

По словам главы Национального олимпийского комитета Турции Мурата Агджа, операция по спасению российского спортсмена не принесла до сих пор никаких результатов.

«Поисково-спасательная операция продолжается в понедельник на всей протяженности Босфора, пока никаких следов Свечникова не обнаружено», — заявил Агджа.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Ранее Юлия Ефимова высказалась о пропаже россиянина Николая Свечникова во время заплыва в Босфоре, заявив, что не понимает таких людей.

