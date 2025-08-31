Медведев расстался со своим тренером после провала на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал в своих соцсетях о том, что принял решение прекратить сотрудничество со своим многолетним тренером Жилем Сервара после поражения в первом круге US Open.

«Наше восьмилетнее приключение подходит к концу. Мы прекращаем совместную работу после US Open, для меня это символично. Я счастлив, что мне довелось пережить множество удивительных момент на корте за это время», — написал Медведев.

25 августа Медведев вылетел в первом круге US Open — 2025 в результате поражения от француза Бенжамена Бонзи. Медведев, проигравший Бонзи два первых сета (3:6, 5:7), в третьем вырвал победу на тай-брейке, а затем всухую взял четвертую партию (6:0). Однако в пятом сете россиянин не смог дожать соперника, уступив ему 4:6.

Медведев во время этого матча поругался с судьей. По ходу третьего сета Бонзи совершил неудачную первую подачу, после чего на корте появился фотокорреспондент, решивший, что матч закончился. Из-за произошедшего судья принял решение дать Бонзи право перебить первую подачу, что разозлило теннисиста из России.

