«Динамо» Карпина проиграло «Динамо» из Махачкалы

Махачкалинское «Динамо» обыграло московское «Динамо» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Мохаммад Хоссейннежад на 74-й минуте, его ассистентом выступил Никита Глушков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Артем Чистяков.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб расположился на девятом месте, набрав за семь туров восемь очков. Махачкалинское «Динамо» идет на 11-й позиции, имея такое же количество баллов. Между ними находится грозненский «Ахмат», у которого также восемь баллов.

В следующем туре национального первенства, который состоится уже после перерыва на матчи национальных сборных, московское «Динамо» дома сразится со столичным «Спартаком» 13 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени. Махачкалинский клуб на день раньше на выезде сразится с казанским «Рубином», начало встречи — 19:00 мск.

