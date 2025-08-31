Российских бойцов UFC Махачева и Чимаева назвали легкой добычей

Американский боец ММА Дэнис уверен в легкой победе над Махачевым и Чимаевым

Представляющий США чемпион лиги Misfits в полутяжелом весе Диллон Дэнис заявил, что сможет легко победить многих известных бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в том числе россиян Ислама Махачева и Хамзата Чимаева. Слова Дэниса приводит портал Bloody Elbow.

«Сейчас в UFC не хватает звезд, там скучно <…> Я готов принять бой против любого бойца... будь то Делла Маддалена, Леон Эдвардс, Майкл Пейдж, Хамзат Чимаев или Ислам Махачев – они все для меня легкая добыча. Я знаю, насколько хорош», – сказал Дэнис.

Вернувшись в смешанные единоборства в 2023 году, Дэнис первую схватку завершил победой за 15 секунд, проведя удушающую «гильотину» против Уоррена Спенсера. Дэнис выиграл все три своих боя в октагоне. Следующим соперником американец хочет видеть сильнейшего бойца организации KSI Эдди Холла, а затем получить возможность провести бои с лучшими представителями UFC, став полноценным представителем сильнейшей лиги смешанных единоборств.

Ислам Махачев, выигравший 27 из 28 боев в UFC, занимает первую строчку в рейтинге организации в легком весе и вторую строчку в рейтинге вне зависимости от весовой категории.

Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, является действующим чемпионом UFC в среднем весе и занимает четвертое место в рейтинге организации независимо от весовой категории.

