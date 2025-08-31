Друг Макгрегора хочет, чтобы Конор подрался с Хабибом в Белом доме

Экс-боец Bellator Диллон Дэнис предложил бывшим бойцам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору Макгрегору и Хабибу Нурмагомедову подраться в Белом доме, передает Sport24.

«Можно поставить меня и Макгрегора, плюс Хабиба и Махачева на турнир в Белом доме. Конор вернется, в этом я уверен на 100%. Он мой любимый боец в истории, я его фанат», — сказал Дэнис.

В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее Макгрегор плюнул в лицо болельщику, который крикнул «Вперед, Хабиб».