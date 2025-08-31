Плющенко поставил на победу Щербаковой на ОИ-22 «серьезные деньги» и выиграл

Продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская в шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой «БеС комментариев» заявила, что ее супруг сделал ставку на то, что зимние Олимпийские игры — 2022 выиграет Анна Щербакова, а не Александра Трусова.

«Поставил серьезные деньги на Аню Щербакову и, кстати, выиграл. Всегда говорил о том, что Саша должна доверять не только своему сердцу, но и тренерской тактике. Сказал, что команда поставит ей (аксель в) два с половиной (оборота), а она пойдет на три с половиной. Это будет стоить ей золота, так и произошло», — отметила Рудковская.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Трусову, которая в произвольной программе выполнила пять четверных прыжков, и японскую спортсменку Каори Сакамото. После этих Игр в официальных стартах Щербакова участия не принимала.

Фигуристка — чемпионка мира (2021), олимпийская чемпионка (2022) и серебряная медалистка (2020) чемпионата Европы. Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 годах, а в 2022 году она стала на национальном первенстве второй.

Ранее Рудковская резко ответила Этери Тутберидзе.