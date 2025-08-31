На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Булыкин высказался о шансах ЦСКА и «Краснодара» в центральном матче тура РПЛ

Булыкин: матч ЦСКА – «Краснодар» будет для всех проверкой
Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, а ныне политик Дмитрий Булыкин, выступавший во время карьеры за московские «Локомотив» и «Динамо», а также многие известные зарубежные команды, включая немецкий «Байер», голландские «Аякс» и «Твенте» и бельгийский «Андерлехт», в комментарии для «Газеты.Ru» поделился своим мнением о центральном матче седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар».

«Думаю, в этой встрече нет фаворита. Очень интересная игра клубов, которые вышли на отличный уровень. И как раз будет проверка, как они могут играть против другого топ-клуба в хорошей форме. Самый вероятный результат здесь – ничья. Но я думаю, кто-то сможет победить в этом матче и проявить себя», — считает Булыкин.

Действующий чемпион страны «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ текущего сезона с 15 очками после шести туров, в то время как ЦСКА занимает второе место с 14 баллами. Армейцы не проигрывают в Премьер-лиге уже девять месяцев.

Ранее легенда «Спартака» раскритиковал команду после матча с «Сочи».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
