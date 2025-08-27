«Просто лучший»: Медведева похвалили после скандала на US Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос на своей странице в социальной сети похвалил россиянина Даниила Медведева после его скандального поведения в матче против француза Бенжамена Бонзи в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

«Медведев просто лучший», — написал он.

Сам Кирьос также известен своими скандальными выходками на матчах.

Медведев, проигравший Бонзи два первых сета (3:6, 5:7), в третьем вырвал победу на тай-брейке, а затем всухую взял четвертую партию (6:0). Однако в пятом сете россиянин не смог дожать соперника, уступив ему 4:6.

Медведев по ходу этого матча поругался с судьей. По ходу третьего сета Бонзи совершил неудачную первую подачу, после чего на корте появился фотокорреспондент, решивший, что матч закончился. Из-за произошедшего судья принял решение дать Бонзи право перебить первую подачу, что разозлило теннисиста из России. Также по ходу игры Медведев показал непристойный жест, передразнив соперника.

А после своего поражения теннисист сломал ракетку.

