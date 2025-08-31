Футболист ЦСКА сделал заявление перед матчем с «Краснодаром»

Игрок ЦСКА Мойзес перед игрой с «Краснодаром»: все только начинается

Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес высказался о результатах команды в текущем сезоне, отметив, что пока не стоит делать выводы. Его слова передает сайт клуба.

«Все только начинается. Прошло шесть туров, и бросаться громкими словами не стоит. Да, мы много работаем ради результата, выполняя все требования главного тренера. Тем не менее нам есть в чем еще прибавлять», — сказал Мойзес.

Поединок пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 августа, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Быки» после шести туров возглавляют турнирную таблицу, набрав 15 очков. Армейцы идут на второй позиции, отставая от соперника на один балл.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее экс-игрок московского «Спартака» заявил, что будет болеть за ЦСКА.