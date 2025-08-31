Экс-игрок «Спартака» заявил, что будет болеть за ЦСКА

Экс-игрок «Спартака» Мостовой: в матче с «Краснодаром» буду болеть за ЦСКА

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным ЦСКА и «Краснодаром» он будет болеть за армейцев, передает «Матч ТВ».

«Все решат лидеры, как это часто бывает. От них многое будет зависеть. Болеть буду, конечно, за ЦСКА», — сказал Мостовой.

Поединок пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 августа, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Быки» после шести туров возглавляют турнирную таблицу, набрав 15 очков. Армейцы идут на второй позиции, отставая от соперника на один балл.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

