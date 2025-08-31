Футболист «Ростова» потерял сознание в матче РПЛ

Футболист «Ростова» Сако потерял сознание в матче РПЛ с «Ахматом»

Футболист «Ростова» Умар Сако потерял сознание в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата», передает «Матч ТВ».

«Он потерял сознание. И вообще не понимал, что происходит. Я видел по его лицу, что он не мог продолжать», — сказал тренер «Ростова» Джонатан Альба.

Встреча, которая состоялась в Ростове, завершилась со счетом 1:1.

Под занавес первого тайма счет открыл игрок «Ахмата» Георгий Мелкадзе. Виктор Мелехин сравнял счет на 73-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Ахмат» занимает девятое место, набрав девять очков. «Ростов» располагается на 13 строчке, имея в активе пять баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 15 очков. На второй строчке располагается московский ЦСКА. Столичный клуб набрал 14 очков.

В следующем матче «Ахмат» сыграет дома с московским «Локомотивом». Матч состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 16:45 по московскому времени.

«Ростов» сыграет 14 сентября с московским ЦСКА. Матч пройдет Ростове. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Ранее в «Сочи» объяснили, почему проиграли московского «Спартаку».