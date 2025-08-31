Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/8 финала US Open.

В третьем круге россиянин победил представителя Гонконга Коулмана Вона, занимающего 173-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

За выход в четвертьфинал Рублев поспорит с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

