Легенда тенниса назвала главную проблему российских игроков

Экс-теннисистка Петрова: наших ребят уже все изучили, а им нечем удивить
Geoff Burke/IMAGN IMAGES via Reuters

Знаменитая отечественная теннисистка Надежда Петрова, бывшая третья ракетка мира как в одиночном, так и в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» объяснила, почему Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев в последнее время выступают неудачно.

«Это, конечно, сложный вопрос. Ребята не один год показывали отличные результаты, имели высокие рейтинги, выигрывали турниры, входили в десятку лучших игроков. Да, может наступить игровой кризис, многие с этим сталкиваются. Очень тяжело держать такой высокий физический и психологический уровень. Возможно, для кого-то из них это уже действительно закат карьеры. А кому-то нужно сделать паузу, перезагрузиться, чтобы опять появился огонь в глазах, открылось второе дыхание. Наших ребят все уже хорошо изучили, к ним готовятся. Им самим нечем удивить других. Чтобы как-то выделяться, нужно меняться, прогрессировать, становиться непредсказуемыми», — считает Петрова.

Медведев выбыл в первом круге Открытого чемпионата США, проходящего в эти дни, Хачанов уступил во втором раунде, и только Рублев продолжает выступление в соревнованиях, выйдя в третий круг.

Ранее российская теннисистка обыграла украинку в первом круге US Open.

Летние виды спорта
