Тренер клубов РПЛ высказался о деле «Торпедо» о договорных матчах

Экс-главный тренер клубов Российской премьер-лиги Сергей Ташуев, возглавлявший грозненский «Ахмат» и воронежский «Факел», заявил Legalbet, что в результате дела о договорном матче российский футбол может совсем потерять московское «Торпедо», что скажется на индустрии негативно.

«Не хотелось бы худшего сценария. Во-первых, нужны факты и доказательная база. Пока мы только слышим что-то, но никто не знает, что происходит. Очень жаль, что у нас сегодня это случилось. Жаль команду, болельщиков, футболистов и руководителей. Неприятно с точки зрения морали. Но законы есть законы», — отметил Ташуев.

Специалист подчеркнул, что существует риск закрытия «Торпедо», как уже было с подмосковными «Химками» ранее в этом году, и все это очень плохо.

В данный момент совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор команды Валерий Скородумов находятся под стражей и обвиняются в подкупе арбитров, а клуб может лишиться места в РПЛ, куда вышел, заняв вторую позицию в Первой лиге. При этом Соболев сообщил, что в случае потери места в Премьер-лиге команда будет расформирована.

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