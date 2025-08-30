На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда тенниса предсказала, кто обыграет двух россиянок подряд

Экс-теннисистка Петрова: Калинская и Александрова вряд ли обыграют Швентек
Susan Mullane-USA TODAY Sports/File Photo/REUTERS

Знаменитая в прошлом теннисистка Надежда Петрова, бывшая третьей ракеткой мира как в одиночном, так и в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» заявила, что россиянки Анна Калинская и Екатерина Александрова вряд ли смогут справиться с польской теннисисткой Игой Швентек, с которой им предстоит встретиться в третьем и четвертом кругах US Open соответственно.

«Жду, что Александрова обыграет Зигемунд. Уже достаточно ей обыгрывать наших теннисисток, пора на этом поставить точку. Не думаю, что Калинская сможет обыграть Швентек по скорости и стабильности. Навязать борьбу – да, но не обыграть. Так что потом, скорее всего, Швентек и Александрова встретятся в четвертом круге. Там, мне кажется, преимущество у польской теннисистки. Она сейчас снова в отличной форме, настроена. Наши две теннисистки навряд ли смогут ее обыграть. Но это теннис, тут никогда не знаешь, в каком настроении проснется твой соперник. Надо выходить, играть, всегда есть шанс, что все получится», — отметила Петрова.

В третьем круге Александрова играет с Лаурой Зигемунд из Германии и в случае успеха дальше встретится с победительницей матча Анны Калинской и Иги Швентек.

Ранее Петрова назвала главную проблему российских игроков.

