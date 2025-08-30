«С судьей общайтесь»: игрок «Сочи» отказался от интервью после поражения от «Спартака»

Игрок «Сочи» Литвинов после игры со «Спартаком»: с судьей общайтесь

Футболист «Сочи» Вячеслав Литвинов после поражения от московского «Спартака» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) посоветовал журналистам пообщаться с судьей, передает РИА Новости.

«С судьей общайтесь! Передайте ему все самое хорошее», — сказал Литвином.

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды.

На 16-й минуте поединка пенальти реализовал игрок «Спартака» Эсекьель Барко. Перед перерывом счет сравнял игрок «Сочи» Дмитрий Васильев. Во втором тайме Барко реализовал пенальти в компенсированное время.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 11 очков. «Сочи» располагается на 16-й строчке, имея в активе один балл. Лидирует в турнире «Краснодар», набрав 15 очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 16:45 по московскому времени.

