Агент заявил, что «Спартак» потерял лидера

Представитель защитника турецкого «Антальяспора» Георгия Джикии Владимир Кузьмичев заявил, что с уходом его клиента московский «Спартак» потерял настоящего лидера, передает Sport24.

«Даже если и были какие-то претензии к Джикии в игровом плане, то мы видим, что с его уходом «Спартак» потерял настоящего лидера и капитана. Этого во многих матчах команде Станковича сейчас не хватает», — сказал Кузьмичев.

8 июля Джикия приступил к тренировкам с «Антальяспором».

Джикия пополнил состав «Химок» в 2024 году. Соглашение было заключено по схеме «1+1». За это время он принял участие в 19 играх во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и получив две желтые карточки.

До этого он с 2017 года выступал за московский «Спартак». Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая 2024 года. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

Ранее Джикия сыграл в товарищеском матче за «Антальяспор».