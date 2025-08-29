Европейский клуб отказался продавать футболиста в «Спартак» из-за политики

Руководство нидерландского «Утрехта» отказалось продавать в московский «Спартак» футболиста Суфьяна Эль-Каруани из-за политических причин, передает De Telegraaf.

В правлении «Утрехта» приняли решение, что было бы «аморально» вести дела с российской командой в текущей политической ситуации.

В текущем сезоне Эль-Каруани провел восемь матчей, забил один мяч и отдал семь результативных передач.

26 августа «Спартак» обыграл «Пари НН» в Кубке России. Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе »Лукойл Арена, завершилась с результатом 4:0. Счет в матче открыл Роман Зобнин на 12-й минуте после аута, который вбросил Самошников. На 36-й минуте сам Самошников оформил дебютный гол за красно-белых. Третий гол «Спартака» стал автоголом, Вадим Пигас срезал в свои ворота на 69-й минуте. Окончательный счет поединка установил Даниил Зорин за две минуты до конца основного времени второго тайма.

