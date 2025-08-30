На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Команда Дацюка одержала победу в прощальном матче хоккеиста

Алексей Колчин/РИА Новости

Команда двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка одержала победу в прощальном матче экс-форварда «Детройта», сообщает «Чемпионат».

Встреча прошла на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге и завершилась со счетом 13:8.

За команду Дацюка сыграли Александр Овечкин, Валерий Каменский, Илья Ковальчук и Сергей Федоров.

Дацюк дважды выиграл Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». В национальной команде России хоккеист выиграл Олимпиаду-2018 и чемпионат мира‑2012.

Дацюк стал восьмым россиянином в Зале славы. Ранее туда были включены Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Владислав Третьяк, Сергей Федоров, Павел Буре и другие.

26 июня 2024 года Дацюк официально объявил о завершении карьеры.

«Не объявлял по обстоятельствам. Мне очень сложно далось это решение. Хотелось еще играть. Но я не смог себя обмануть. Не было огня в глазах», — сказал Дацюк.

Ранее Дацюк был включен в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

