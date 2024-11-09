Бывший российский хоккеист введен в Зал славы

Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ) «Детройт Ред Уингс» Павел Дацюк введен в Зал хоккейной славы. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на журналистку Даниэллу Брюс.

«Я счастливчик», — заявил Дацюк.

Торжественная церемония состоялась 8 ноября в Торонто. Дацюку вручили перстень, а в зале будут размещены его фотография и описание карьерных заслуг.

Россиянин дважды выиграл Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». В национальной команде России хоккеист выиграл Олимпиаду-2018 и чемпионат мира‑2012.

Дацюк стал восьмым россиянином в Зале славы. Ранее туда были включены Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Владислав Третьяк, Сергей Федоров, Павел Буре и другие.

26 июня 2024 года Дацюк официально объявил о завершении карьеры.

«Не объявлял по обстоятельствам. Мне очень сложно далось это решение. Хотелось еще играть. Но я не смог себя обмануть. Не было огня в глазах», — сказал Дацюк.

Ранее легендарный канадский хоккеист высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом.