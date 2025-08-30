В Федерации альпинизма России рассказали, могла ли Наговицина спастись самостоятельно

Вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин выразил мнение, что альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы, не могла спастись сама, передает «Спорт-Экспресс».

«С поломанной ногой — невозможно, это бред. Но нужно понимать болевой порог человека. С той высоты, с того маршрута еще никого не спустили», — сказал Пятницин.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. Она сломала ногу 12 августа, из-за чего осталась в палатке на высоте 7200.

На следующий день к ней поднялись альпинисты ее группы, предприняли попытку ей помочь, однако спуститься с Наговициной вниз не вышло. После этого было сделано несколько попыток помочь альпинистке, в том числе при помощи вертолетов, однако все они закончились неудачно. Основным фактором неудачной спасательной операции стала погода.

27 августа Госкомитет нацбезопасности Киргизии провел аэровидеосъемку места на пике Победы и заснял палатку альпинистки. Признаков жизни у Наговициной обнаружено не было.

Ранее стало известно, сколько могла Наговицина прожить на пике Победы.