Стало известно, сколько могла Наговицина прожить на пике Победы

Российская альпинистка Наталья Наговицина могла оставаться в живых на пике Победы еще примерно пять дней с момента перелома ноги. Такое мнение ТАСС высказал спасатель Баир Батуев, который получил повреждения при попытке спасти россиянку.

«Дней пять, наверное, она могла бы прожить на тех запасах [альпинистского] газа. С [поломанной] ногой она могла там передвигаться, наковырять себе снега. [Лука Синигалья и Гюнтер Зигмунд] с ней ночевали в палатке. Они, скорее всего, набили снега ей. Сложно сказать, какая у нее была акклиматизация», — отметил он.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. Она сломала ногу 12 августа, из-за чего осталась в палатке на высоте 7200. На следующий день к ней поднялись альпинисты ее группы, предприняли попытку ей помочь, однако спуститься с Наговициной вниз не вышло. После этого было сделано несколько попыток помочь альпинистке, в том числе при помощи вертолетов, однако все они закончились неудачно. Основным фактором неудачной спасательной операции стала погода.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена. В следующие дни сообщалось, что могут быть предприняты новые попытки спасения, однако этого так и не произошло.

27 августа Госкомитет нацбезопасности Киргизии провел аэровидеосъемку места на пике Победы и заснял палатку альпинистки. Признаков жизни у Наговициной обнаружено не было.

